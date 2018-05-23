3 個月1.68萬玻璃瓶 回收達人「龍哥」賺多了！

板模工陳金龍每天清晨四處收集玻璃瓶，然後再到無人回收機台回收。（市府提供）

2018-05-23 13:04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府2月首創全台第1座自動化APP「無人回收站」以來，民眾可藉由24小時服務的自動化機台，享受隨時集點、隨時回收的便利性，還能兌換好禮。截至目前已回收廢玻璃瓶高達2萬4千多支，其中近7成都是由玻璃瓶回收達人「龍哥」陳金龍貢獻，著實驚人。

42歲的板模工陳金龍，每天早上5點騎著電動機車，專程到經國路果菜市場收集玻璃瓶，然後再到無人回收機台回收，充滿愛心及環保使命感的龍哥表示，玻璃瓶如遭任意棄置，不但影響環境美觀，也可能因破損而割傷人，因此特別鎖定最易被忽視的玻璃瓶來回收。環保局長江盛任讚許「玻璃瓶回收達人」龍哥的環保行動，除了守護疼惜民眾的健康，更有資源回收愛地球的無私奉獻。

陳金龍常跟排隊集點的民眾熱絡聊天，遇到年長者都會優先禮讓使用機台，深受大家疼愛，儼然成為無人回收站的守護神。他有感於環保志工協助清運回收物的付出，也會主動協助機台清運回收，還加入香山里環保志工隊的行列，共同守護香山的環境。

市長林智堅表示，有人的地方就會有故事，一座小小的無人回收機台，每天更上演著環保故事。整合科技、環保、有趣APP的無人回收站，讓回收變得更好玩。不打烊的自動化回收機台讓大家相偕走出家門投遞回收物，擴大生活圈，轉化成為獨樹一格的綠生活運動，共同打造環境永續的幸福城市。