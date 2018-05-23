再生粒料再填太平溪旁 居民怒「給我乾淨用水」

太平溪口旁住戶地下水都是雜質。（記者王秀亭攝）

2018-05-23 13:11

［記者王秀亭／台東報導］台東市太平溪出海口旁去年堆填高雄焚化廠處理後的再生粒料，近日再度恢復堆填，引發當地10多戶居民不滿，盼還住戶乾淨水源，台東縣環保局表示，雖當地地下水檢測皆符標準，縣府仍協助爭設自來水管線埋設，主幹管已完工，唯至家戶的管線費用需自付。

徐姓民眾抱怨，去年爐渣每天倒，使用多年的地下水開始出現雜質，迄今未改善，每天只能花錢買水來喝，就連協助埋設自來水管線也無聲無息，這三天又見卡車載著一車車再生粒料來倒，鄰居們憂心生活環境變得更差。

縣環保局副局長陳炳伸表示，高雄市政府去年以再生粒料換取代燒垃圾方式，協助台東代燒垃圾，運回的再生粒料填放太平溪出海口的污水廠預定地，因高雄無再生粒料可運，台東縣已有超過半年未進再生粒料，直到這週再度每天運回近百噸再生粒料。

陳炳伸說，去年10月當地居民質疑地下水質受影響後，隨即採地下水送驗，其重金屬檢測數據均遠低於「地下水污染監測標準」及「飲用水水質標準」，環保局另協助向自來水公司爭取埋設自來水管線。

陳炳伸說，水公司42萬餘元的主要管線埋設已完工，唯至家戶的管線費用，須由住戶提出申請並自費，預估每戶費用不超過1萬元，若住戶近日提出申請，最快6月初即可開始使用自來水。