台南豆類胡麻雜糧宅配 小點心大貼心

台南為國內雜糧主要產區，南市農業局推廣國產豆類、胡麻雜糧點心，可宅配到府分享，小點心有大貼心，美味拉近親友距離。（記者王涵平攝）

2018-05-23 12:50

〔記者王涵平／台南報導〕台南為國內雜糧主要產區，南市農業局推廣國產豆類、胡麻雜糧點心，可宅配到府分享，小點心有大貼心，美味拉近親友距離。

農業局今邀請新市區、西港區農會、善化區及下營區等4區農會聯合召開「雜糧點心．拉近我們距離」記者會，推廣南市種植的豆類與胡麻。

農業局表示，南市大豆（黑豆）面積約700公頃、毛豆100公頃、胡麻約2000公頃，製作即食雜糧點心，下午雜糧點心是很好的選擇，不論是爽口豆類，還是香濃胡麻，都是營養滿點，齒頰留香。與人分享小小一袋點心，可大大拉近距離。

農會研發許多雜糧產品，以當地生產的雜糧製作，新市區農會的茶豆香酥、毛豆冰淇淋、毛豆莢、茶豆莢及毛豆吐司等；西港區農會的芝麻巧果餅乾、芝麻糖及芝麻包子等；善化區農會的麻卡龍芝麻手工餅乾、芝麻糖及芝麻饅頭等；下營區農會的原味黑豆、黑豆茶及黑豆粉等，簡單加熱或直接打開包裝即食，方便又健康，提供多元化選擇。上述商品皆能在農會門市選購，或在農會網站訂購宅配到府。

優質雜糧採購專線新市區農會06-5899888；西港區農會06-7952706；

善化區農會06-5836111；

下營區農會06-6892209。