朋友相招逗陣來 植樹見證加入警察志工

李益成、劉醇隆及詹美鳳3位好友一起擔任東勢分局永源派出所志工，並在所內植樹見證友情及紀念志工生涯，同時美化環境。（記者歐素美翻攝）

2018-05-23 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕東勢分局警察志工李益成、劉醇隆及詹美鳳等3人，第一天到永源派出所服勤擔任志工，見派出所庭院內因先前樹木枯死留下一個缺口，自掏腰包買來紫薇樹，3人聯手種植，除綠美化環境，也見證3人友情並紀念警察志工里程，在地方傳為佳話。

61歲的李益成住家就在永源派出所附近，國小教師退休後，有天他主動詢問員警是否需要警察志工，在承辦員警協助下順利加入東勢分局警察志工中隊永源分隊，他隨即找來65歲的友人劉醇隆及73歲的詹美鳳一起加入擔任志工。

李益成初次到派出所即發現派出所的院子裡，因先前樹木枯死留下一個缺口，為加強綠美化，即自掏腰包購買1棵紫薇樹（又稱痒痒樹）帶到派出所準備種植，本月21日當天，剛好友人劉醇隆及詹美鳳也第一天到派出所執勤服務，3人即一起合種紫薇樹，除見證友情，也紀念3人開始擔任警察志工。

李益成說，退休在家，餘暇較多，希望藉由參加警察志工行列，結合警察深入社區服務，幫警察分擔宣導預防犯罪及其他為民服務工作，共同打造優質環境。

永源派出所所長廖敏男則感謝志工協助整理派出所環境、分擔警察工作，透過志工的協助，有效拉近警民距離，提升為民服務品質及行政效能。