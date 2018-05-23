網購名店月餅鹹蛋黃驗出致癌「蘇丹紅」 養鴨業者起訴

案發後被查扣的有毒鹹蛋黃。（記者廖淑玲攝）

2018-05-23 12:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕網購名店月餅原料鹹蛋黃被衛生單位檢出含有不得檢出、有致癌風險的「蘇丹紅」，經雲林地檢署檢察官吳文城指揮偵辦，全案偵結，雲林縣元長鄉永信蛋鴨場45歲張姓業者被依詐欺取財罪提起公訴。

偵辦過程，吳文城發現對於添加未經主管機關許可添加物進入飼料中餵食養殖禽畜後殘留行為，僅能處以行政罰緩，對同樣危害民眾健康惡劣行徑，卻因食安立法有漏洞，無法以食安相關刑則處罰，危害消費大眾健康甚鉅，建議需修法補救。

知名的「采棠肴鮮餅鋪」鹹蛋黃被衛生單位檢驗出含有不得添加、有致癌風險的工業用染劑蘇丹色素四號，經追查蛋類來源是來自雲林縣元長鄉張姓男子經營畜牧場，雲林地檢署主動啟動食安平台，由吳文城協同雲林地檢署檢察官何金陞、李侃穎偵辦，配合雲林縣衛生局聯合稽查採樣送驗，驗出該蛋鴨場鹹蛋分別有20及26ppb蘇丹色素四號殘留、鴨蛋分別為10ppb及12ppb、鹹蛋半成品為17ppb、鴨脂肪則高達308ppb蘇丹色素四號殘留；另外張姓男子畜牧場鴨蛋分別為18ppb及19ppb、鴨脂肪為196ppb的蘇丹色素四號殘留，事後搜索並查扣毒鴨蛋黃及鴨隻全數銷毀及撲殺。

張姓男子自知難逃法網，坦承因經營鴨蛋場多年，明知蘇丹色素四號摻入飼料中餵食蛋鴨，所產鴨蛋紅潤賣相佳，故在攪拌液態飼料時加入鈣粉及蘇丹色素四號再餵養鴨子，檢方以其罔顧食用者健康，捨棄成本較貴的天然胡蘿蔔素，摻入對人體有害的工業染劑蘇丹色素四號，欺瞞糕餅業者販賣圖利，進而製成糕餅供消費者食用，涉犯詐欺取財罪，全案偵結起訴。