每年百萬遊客製造1900噸垃圾 小琉球將打造無塑島

琉球鄉白沙國小兒童演出「海的孩子」行動劇，提醒遊客維護小琉球環境。（記者劉力仁攝）

2018-05-23 12:09

〔記者劉力仁／台北報導〕屏東小琉球每年湧入百萬遊客，製造1900噸垃圾，成為島上嚴重的環境負荷，環保署將以2年時間，打造無塑低碳島，希望綠蠵龜有好的成長環境。

環保署今天上午召開「小琉球無塑/低碳島示範計畫」啟動記者會，琉球鄉白沙國小兒童演出「海的孩子」行動劇，提醒遊客維護小琉球環境。環保署示範計畫的具體做法包括，推廣全島使用可重複環保杯、民宿及家戶垃圾強制分類、資源回收、垃圾減量、設置「杉板灣聚落」及「中澳沙灘聚落」2處汙水處理設施、補助購買電動機車、增設遊客回填飲水設施10座以上、輔導民宿及旅館業者加入環保旅店、輔導餐飲業者加入星級環保餐館。

環保署長李應元表示，小琉球每年湧入百萬遊客，若每個人都購買一罐寶特瓶飲料，產生一百萬個廢寶特瓶，若在島上提供飲水機，減少一半的廢寶特瓶數量，預計每年可以減少7.5萬公斤的二氧化碳。

民間人士也加入小琉球環境保護工作，小琉球海湧工作室發行由在地藝術家林珮瑜手繪的限量、精美「海灘貨幣」，送給參與淨灘民眾，民眾可持「海灘貨幣」到島上合作商家消費，被形容為小琉球的「比特幣」。林珮瑜說，這些「海灘貨幣」都是從沙灘上面撿到的廢棄玻璃磨鈍後繪製，她「畫到眼睛快脫窗」，但見到越來越多商店加入此一合作計畫，逐漸改變島上環境，很有意義。

我是環保小導演─姊的減塑時代影片連結（中華電信基金會提供）