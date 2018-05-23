母湯啦！媽把這瓶「奶茶」放冰箱 網友：幫爸爸祈禱

2018-05-23 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕「啊捏母湯喔！」一名網友在批踢踢笨板撰文，爆料媽媽疑因沒看清楚瓶身包裝，誤將洗髮精當作奶茶，放進冰箱冷藏，媽媽發現自己出糗後，還語帶詼諧地說，「我要來騙你老爸」。

該名網友表示，前兩天看洗髮精快用完，補完貨後放浴室，但要用的時候，「發現那罐新的竟然消失」，櫃子裡也找不到，詢問媽媽「我放浴室的那罐勒？」對方卻回「才想講你！飲料沒喝完不冰，放浴室這麼多天幹嘛？那奶茶放著會壞掉欸！」

該名網友疑惑地說「什麼奶」，媽媽應答「不然你那瓶是什麼，那很甜不要常喝啦！」讓他忍不住心想，媽媽可能誤會了什麼，遂直接走去打開冰箱翻看，並大叫「老媽！你把我洗髮精冰這幹嘛啦！」

該名網友指出，媽媽聽見他的叫聲，「邊唸邊很不耐煩走過來」，低頭一見冰箱內部右下角，瞬間「開啟了她魔性的笑聲」，反問「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！這洗髮精喔！長這麼像我怎麼知道，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！沒事不要亂放啦！」然後「裝沒事的走回房間」。

該名網友提到，等到他洗完澡出來，媽媽「好像又想到什麼」便叫住他，「欸欸你剛那瓶洗完再幫我冰回去！我要來騙你老爸叫他去喝」，接著「暗爽走掉」，讓他無言以對，「媽...你這樣好嗎？該提醒一下爸爸嗎？希望我爸別上當。」

該篇貼文一出，鄉民們也在下方回應，「放冰箱毫無違和感啊」、「不仔細看會真的當成飲料」、「先推再幫爸爸祈禱」、「媽媽母湯喔」、「媽媽好壞XDD希望你爸別真的喝」、「期待爸爸的後續」。