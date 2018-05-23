不忘減塑 後甲國中畢業生園遊會要自備餐具…

南市後甲國中學生自備環保容器在減塑園遊會上購物。（圖：後甲國中提供）

2018-05-23 11:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲國中於升高中的教育會考後，舉行歡送畢業生園遊會，今年園遊會主題為「減塑生活」，藉此宣揚學校推動減塑的校園生活，能正向影響每個家庭仿效實行。有園遊攤不提供塑膠袋、或自備容器、餐具購物得到優惠價，希望培養學生成為零塑小天使。

據美國喬治亞大學統計，每年約有480萬到1270萬噸的塑膠垃圾流入海洋。美國國家科學院研究也指出，靠海維生的海鳥已有90%體內有塑膠垃圾，近年在海邊發現死亡鯨魚，經解剖都可發現胃裡滿滿是垃圾與塑膠袋，慘不忍睹，這說明塑膠袋濫用的嚴重問題，流入海洋的垃圾80%都是塑膠，而最大宗的製造者就是你我手中最直接相關的生活垃圾。

後甲國中校長陳瑞榮表示，因為塑膠製品濫用，嚴重危及海洋與生態環境，進而影響食物鏈與人類健康。甲中師生為環保盡一份心力並配合政府「限塑政策」，從生活中落實減塑行動！少拿一個早餐提袋、不使用一次即丟的吸管，日常生活落實減塑工作。

今年甲中歡送畢業生園遊會主題訂為減塑，每班攤位擺設或販賣種類，均由班級同學討論決議，討論議題都加入減塑行動作為，例如有班級決議不提供塑膠袋與一次性使用的餐具或容器、有班級決定減少物品過度包裝、自備環保容器或餐具能獲得優惠，每個攤位都需做到分類與回收，即使不得已需用到塑膠袋，要向同學宣導重複使用。

陳瑞榮說，力行減塑生活，這樣的生活主張也落實在甲中師生教育裡，該校在校務活動中設計「減塑課程」，也培養同學成為「零塑小天使」、「環保尖兵」，從自身減塑生活做起，並協助推展減塑活動，也在校內及生活圈裡推動垃圾分類、宣導不向商家索取塑膠袋及塑膠袋回收再使用的生活教育，成效卓著。