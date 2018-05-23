全球首座回收紙裝置藝術館 台中花博「森隆活虎館」6月動工

森隆活虎館外觀以石虎為設計，建材使用回收紙管。（圖由台中市政府經發局提供）

2018-05-23 11:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中世界花博提倡人、自然及土地永續共生關係，正隆紙廠響應其精神，使用回收瓦楞紙製成的紙管，在花博后里森林園區打造一座全紙材建築「森隆活虎館」，成為全球首座回收紙裝置藝術館。

建築外型以石虎為設計概念，透過獨特建造工法，展現坐臥於森林中可愛的石虎模樣。

台中市政府經發局表示，「森隆活虎館」由正隆紙廠在全台募集4萬多公斤回收瓦楞紙，再製成2500根回收紙管建造而成，外觀看起來就像石虎坐臥於森林中；另為讓遊客感受夜間視覺體驗，回收紙管內設置750顆環保LED太陽能燈，做為照明，更能突顯石曲面與姿態之美，且自給自足提供夜間光源電力，減少展覽能源消耗，讓花博展區成為低碳節能示範場域，工程將在6月動工，花博開幕前完工。

經發局指出，森隆活虎館內以「二次森林的奇幻冒險」為主題，利用紙可回收再利用的特質，創造出綠色永續、生生不息的紙森林，展示精心打造的紙雕花卉、台灣原生動物，參觀民眾可看到展品突破紙的運用極限，創造更多可能性。展覽也透過影像互動，探討回收與大自然的關係和共生問題的教育意義。

經發局表示，企業響應花博，除展現社會責任外，也展現企業實力，透過花博舞台行銷企業品牌，也是市府舉辦花博目的，希望藉此帶動產業發展，創造經濟效益。