高雄市成立這單位 道路重複挖掘減少1600次

2018-05-23 10:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕數據會說話，高雄市工務局去年3月成立道路挖掘管理中心以來，發揮單一窗口功能，1年來減少道路重複挖掘近1600次，面積約有2座世界盃足球場這麼大。

道路挖掘刨鋪過程，影響民眾作息，令人難以忍受，如果剛鋪好不久又挖，更嚴重影響道路品質，也惹民怨。

去年3月，高雄市工務局成立道路挖掘管理中心，希望藉由管線單位合署辦公，發揮挖埋整合的優勢。

道路挖掘管理中心在道路開工前，都會透過「計劃性刨鋪道路挖掘整合會議」，協調養工處、建管處、建築開發商及管線單位，針對新刨鋪道路、孔蓋下地及建築案5大民生管線聯合開挖，進行工序整合，以縮短挖埋時間，減少道路挖掘次數，完工後並管制6個月內禁挖，有效維護路平。

據統計，這1年2個月來，累計已整合406條新刨鋪道路的管線與孔蓋、1051件建築案的民生管線聯合開挖，總計減少重複挖掘近1600次，面積約有2座世界盃足球場這麼大。

挖管中心強調，道路施工時，有時管線單位因為施工排序等待管遷，會暫以臨鋪方式，讓市民可以先進出，最後再進行一次性復舊整平，但此舉讓部分市民誤解道路反覆挖補，事實上這是一種臨鋪便民的方式，希望市民理解。

高雄市工務局說，民眾若發現周遭道路孔蓋不平或坑洞，可撥打全年無休的「1999」專線，或於上班時間洽養工處07-3421418通報。