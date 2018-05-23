拍MV噴館長惹議 出借場地的健身房對胖虎「開吉」

2018-05-23 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢在4月初時指責網紅胖虎鼓勵粉絲吃瘦身產品，十分不妥，不過胖虎卻在近日發表MV，內容影射館長「弱智」，言詞激烈被網友罵翻。而提供場地給胖虎拍攝MV的「三百壯士」健身房發出聲明，表示當初胖虎在協商時並沒有表明要拍攝MV，且內容涉及謾罵他人，將尋求法律途徑解決此事。

「三百壯士」俱樂部昨日在臉書發聲明並貼出胖虎與接洽人員的對話截圖，表示事前並未知情胖虎要拍攝的MV內容，當時胖虎表示影片結束後會掛上「三百壯士」健身房的LOGO，雙方也協調好場地拍攝事宜。但影片公開後，接洽人員質問胖虎「你怎麼沒有說是要拍攝MV，而且MV內容還攻擊別人？」，胖虎僅表示「明天會解釋」。

「三百壯士」昨日在臉書強調「我們絕對沒有支持吃減肥藥就能瘦身的行為，也沒有販賣任何減肥產品，更不支持拍攝mv來謾罵攻擊他人的行為！」，且由於沒看到胖虎認錯道歉，決定將尋求法律途徑解決。

針對諸多質疑，胖虎稍早貼出影片解釋，表示做影片回應館長是針對「館長粉絲」的獵巫心態，認為大家不了解他為了瘦身所付出的努力反而指責他吃減肥藥，此舉是為了「胖子們」發聲，不過針對胖虎的解釋，許多網友還是覺得他避重就輕，不太領情。