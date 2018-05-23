湖內百年鳳凰木「柑仔蜜會社」 交織美麗與哀愁

湖內區百年鳳凰木「柑仔蜜會社」，破敗的斷垣殘壁加上綻放火紅的花朵，給人一種歷盡滄桑的美感。 （記者張忠義攝）

2018-05-23 10:20

〔記者張忠義／高雄報導〕又到了鳳凰花開季節，火紅的花朵爭奇鬥艷，相當醒眼，高雄市愛河畔、中華路、壽山都可以看得到，但湖內區的一處廢墟有百年鳳凰木，當地人稱作「柑仔蜜會社」，破敗的斷垣殘壁加上綻放火紅的花朵，染紅枝頭，絢麗了整個廢棄廠房，給人一種歷盡滄桑的美感，最近總是湧入不斷的人潮。

「柑仔蜜會社」位於湖內區中山路一段314號，就在省道旁，日治時期原為番茄罐頭工廠，二次大戰後，曾一度轉型為鳳梨罐頭工廠，但工廠結束營運後，廠房逐漸傾頹崩壞。

但是，廢墟加上百年鳳凰木，每年鳳凰花開時綻放火紅的花朵，與荒廢的廠房形成獨特的視覺美感，這小小不到百坪的土地，每逢假日總是湧入不斷的人潮，站在火紅花瓣的紅地毯上，欣賞著鳳凰花開與老舊土牆，那種給人一種歷盡滄桑的感覺，相當強烈。

高雄市的愛河畔、壽山的登山步道，中華路等多處，就有許多株鳳凰木，目前正逢盛開花季，同時顯現出海港城市與生命的力量，成為熱門的觀光與拍攝景點。

每到鳳凰花開的五、六月份，也是學生即將畢業的時候，同學同窗多年，彼此之間皆有濃濃的友誼與感情，想到畢業就要分開，心中難免會感傷，所以，每逢鳳凰花開時節，也是美麗與哀愁交織的時節。

「柑仔蜜會社」百年鳳凰木，至今依然屹立，而且愈發茂盛。（記者張忠義攝）

高雄市愛河畔盛開的鳳凰花，吸引年輕的媽咪帶者孩子來拍照取景。（記者張忠義攝）

高雄市到處都有盛開的鳳凰花。（記者張忠義攝）

盛開的鳳凰花將愛河妝扮者風情萬種。（記者張忠義攝）

鼓山哈瑪星哨船頭附近的山坡，今年沒有往年滿山滿谷的鳳凰花。（記者張忠義攝）

壽山鳳凰花開，也是美麗與哀愁交織的時節。 （記者張忠義攝）

欣賞著鳳凰花開與老舊土牆，那種給人一種歷盡滄桑的感覺，相當強烈。（記者張忠義攝）

鳳凰花開也是驪歌響起時候，這也是美麗與哀愁交織的時節。（記者張忠義攝）

壽山的登山步道到處都是鳳凰木盛開。 （記者張忠義攝）

火紅鳳凰木，讓小朋友也拿起相機來取景。（記者張忠義攝）

高雄湖內「柑仔蜜會社」每年鳳凰花開時，總是吸引大批民眾前來朝聖。（記者張忠義攝）

漫步在火紅花辦的紅地毯上，讓人心情舒暢無比。（記者張忠義攝）

又到了鳳凰花開季節，火紅的花朵爭奇鬥艷，相當醒眼。（記者張忠義攝）

破敗的斷垣殘壁加上綻放火紅的花朵，別有一番孤寂美感。（記者張忠義攝）

彎彎的鳳凰木莢果，是小時候扮演勇士的寶劍。（記者張忠義攝）