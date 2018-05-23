假公務真旅遊？高院法官遭爆花公帑、請公假遊澎湖

高院法官遭爆「假公務真旅遊」，本月17、18日名為「法官間業務經驗交流活動」的澎湖之旅，全程公費買單且還可請公假，2天行程卻幾乎以遊玩為主，全程沒有參訪公務單位，引發質疑。（資料照）

2018-05-23 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕高院法官遭爆「假公務真旅遊」，本月17、18日名為「法官間業務經驗交流活動」的澎湖之旅，全程公費買單且還可請公假，2天行程卻幾乎以遊玩為主，全程沒有參訪公務單位，引發議論。

據《鏡週刊》報導，本月17日下午，在行政庭長林瑞斌、官長邱忠義帶領下，40餘名高院法官氣氛歡樂地開啟這趟名為「法官間業務經驗交流活動」的2天公務行程，但2天中僅17日下午6點多，進行表訂50分鐘「法官意見交流」、50分鐘「晚餐及意見交流」，這2件和公務較相關的行程，當晚在飯店第一會議室享用海鮮晚餐，每桌10人、要價3000元，席間法官交流辦案經驗，飯店還送了一箱啤酒，之後其餘時間都在遊澎湖中度過，大啖海鮮、澎湖特產仙人掌冰、觀賞煙火、參觀旅遊景點等等。

這次活動限額55人、每人預算約6000元，高院182名法官中僅40多位法官參與。不少法官坦言，因為怕社會觀感不佳，才沒報名。有高院法官表示，此次不但公費、公假，還可申報終身學習、在職進修、環境教育55小時，行程為2天，時數卻可申請超過48小時，認為名實不符，被踢爆的話，對法官形象是嚴重的傷害。

有法官表示，其實各地院都有類似的公務行程，已行之有年，透過活動讓法官到戶外體驗生態環境教育，藉機了解外面的局勢。

參與此次行程的高院法官表示，過去是不同審級間的業務交流，今年多了同審級間的業務交流，絕非假公差真旅行；不少法官、檢察官認為，以高院來說，每位法官每月結案20件以上，工作壓力大，改善工作環境與資源是必要的，政府應編列預算讓法官能名正言順參與，避免引發爭議，讓法官們平日的辛勞都被抹煞了。