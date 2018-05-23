這張與蘇祈麟的合照 網驚霸氣館長「好靦腆、像見到偶像」

「館長」陳之漢日前在臉書粉專「飆捍」，貼海軍儀隊上兵蘇祈麟「想變強」的求助信，當時一句「你來練我企業贊助你」，獲得網友大力讚賞。（圖翻攝自臉書粉專「飆捍」）

2018-05-23 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢19日在臉書粉專「飆捍」，貼出28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟「想變強」的求助信，當時一句「你來練我企業贊助你」的霸氣回應，網路上一片叫好。昨天「飆捍」分享館長與蘇男的一張合照，有眼尖網友驚呼，站在蘇男旁的館長，似互露出「靦腆」的表情，「好像看到偶像一般」，讓人忍不住會心一笑。

臉書記錄顯示，22日晚間8時56分左右，「飆捍」撰文表示「台灣儀隊之光，討論訓練與贊助細節」，文末附上一張蘇祈麟雙手朝後側彎曲開展、挺直身體露出健壯胸膛，以及一臉自信、雙眼炯炯有神，擺出宛如肌肉猛男的姿勢，帥氣地直視鏡頭，而一旁向來霸氣逼人的館長，則站側身以左手大拇指比讚，微微一笑，露出雙頰上一對可愛的、淺淺的小酒窩的照片。

這篇「館長說到做到」的貼文，也引起逾2萬6000名網友關注按讚，留言回應「館長難得靦腆，好像看到偶像一般」、「好高喔，比館長高欸」、「館長要多休息，看起來好累」、「館長真的帥慘了」、「館長你要不要考慮選總統？」、「好慈祥的感覺」、「謝謝館長，愛台灣愛幫助別人」。

今天凌晨1時25分，蘇祈麟也在臉書發文，讚美館長是一名「說的到做的到」的「成功者」，做事講求細節與效率，很快地開出訓練菜單，「針對我操槍上所需要的體適能、重訓、爆發力、協調、伸展、飲食、睡眠、專業知識」等方面，「毫不手軟的將最好的訓練給我」，讓他感動地向館長致謝。

蘇祈麟透露，館長告訴他，「我不會把你當會員訓練，我會把你當我們的教練在培訓，術科知識、實際訓練，都要會，希望未來你能夠專業自組訓練 」。蘇男直言，地獄般訓練將至，「我也做好了準備來挑戰」，並稱「一直以來始終相信著，人在高處要有危機意識，還要比別人付出的更多，比別人更努力的向上爬」，最可怕的不是失敗，而是原地踏步，「我相信我的實力無極限」。