高雄國稅局6/2趣味闖關 獎項高達8萬元

2018-05-23 08:12

〔記者張忠義／高雄報導〕為了讓年輕學子更了解如何使用雲端發票與租稅常識，高雄國稅局政風室6月2日下午2點，在高雄市文化中心圓形廣場舉辦「廉政逗陣衝、租稅馬ㄟ通」趣味闖關活動，凡就讀高雄市高中職及大專院校的學生，三人一隊即可報名參加。

高雄國稅局政風室希望透過創意的闖關遊戲，吸引學生組隊參加，建立正確的租稅觀念與雲端發票的常識，當日參賽秒數最快的前5組隊伍即可獲得高額的現金獎項與獎品。

闖關活動就如同真人版桌上遊戲，闖關者手持大型充氣骰子前進並回答關主問題即可過關，主辦單位不僅準備了高達萬元的現金獎，每一組報名成功的隊伍亦可獲得7-11現金禮券，活動總獎項合計高達八萬元。

活動當天也開放現場的民眾一同參與，只要民眾捐出發票即可兌換摸彩券，摸彩的獎項包括了Apple ipad、Panasonic負離子吹風機、大同烤箱、漢來海港餐廳平日自助晚餐卷、高雄大八飯店top平日自助晚餐卷。

這次的「廉政逗陣衝，租稅馬ㄟ通」闖關活動，在活動及題目設計上都融入巧思，以生活化的常識為主，對於稅務方面沒有太多經驗的學生，也能輕鬆過關，報名時間5月31日截止，報名網址：https://www.accupass.com/go/KaohsiungIRS