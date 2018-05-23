性愛大師上課啦！清水健：顧好3件事就能強力勃起

清水健（圖右）。（翻攝自推特）

2018-05-23 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕一般沒有相關疾病的男性都可以勃起，但要如何達到最佳勃起狀態呢，日本AV男優清水健說出他的3個日常功課。

清水健在推特表示，時常有人問他，要吃什麼保健食品才能有助於勃起，因此他會不斷地在推特進行教學。清水健指出，保健食品只是輔佐，對於勃起而言，最重要的仍然是飲食、睡眠與鍛鍊。

清水健指出，鍛練方面，深蹲是一個好辦法，至於飲食，花椰菜、山藥、酪梨、牛肉、青魚都相當有效果，最後就是充足的睡眠。