今鋒面通過台灣上空 北部、東部留意大雨

今日鋒面來襲，北部及東半部地區須留意陣雨。（資料照）

2018-05-23 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面通過影響，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，不過鋒面速度快，最快今深夜就會離開台灣上空。

氣象局表示，此波鋒面主要影響北部及東半部地區，中南部影響相對較小，溫度方面，由於東北風略為增強，北台灣氣溫稍降，但還是有31、32度左右，氣溫降幅在感受上不明顯，而中南部仍高溫悶熱，高溫來到33、34度。

今日空氣品質部分，中部、雲嘉南以及馬祖為橘色提醒；北部、竹苗、高屏、宜蘭、澎湖、金門為普通等級；花蓮為良好等級。

週四（24日）清晨時鋒面已快速離開台灣上空，除東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨外，白天大致為多雲到晴的天氣，另外則需留意午後西半部山區的局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 31 26 ~ 33 28 ~ 32 25 ~ 31

今日天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）