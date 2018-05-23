今鋒面通過台灣上空 北部、東部留意大雨

2018-05-23 06:34
今日鋒面來襲，北部及東半部地區須留意陣雨。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面通過影響，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，不過鋒面速度快，最快今深夜就會離開台灣上空。
氣象局表示，此波鋒面主要影響北部及東半部地區，中南部影響相對較小，溫度方面，由於東北風略為增強，北台灣氣溫稍降，但還是有31、32度左右，氣溫降幅在感受上不明顯，而中南部仍高溫悶熱，高溫來到33、34度。
今日空氣品質部分，中部、雲嘉南以及馬祖為橘色提醒；北部、竹苗、高屏、宜蘭、澎湖、金門為普通等級；花蓮為良好等級。
週四（24日）清晨時鋒面已快速離開台灣上空，除東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨外，白天大致為多雲到晴的天氣，另外則需留意午後西半部山區的局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|26 ~ 31
|26 ~ 33
|28 ~ 32
|25 ~ 31
今日天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自中央氣象局）