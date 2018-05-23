05/23 各報重點新聞一覽

圖為中國東莞職業技術學院（取自東莞職業技術學院官網）

2018-05-23 06:17

自由時報

侵門踏戶首例 東莞學院來台搶教師

中國祭出對台卅一條後，招募台灣博士與台師動作轉趨積極。中國上海與福建省上月已分別在當地舉辦大型「招台師」活動，東莞職業技術學院更侵門踏戶，該校黨委書記廿七日將率隊來台，以餐敘為名，實則舉辦面試活動，還標榜「薪資無上限」。這也是中國學校首度在台舉辦攬（搶）才活動。

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懷疑被學姊等3人「設局」 國三女遭性侵跳樓亡

十五歲陳姓少女昨凌晨借宿翁姓閨密家，清晨被發現墜樓身亡，翁女傷心揭發，陳女生前告訴她，本月廿日借宿他處時遭男子謝宇軒性侵，並強烈懷疑是被江姓學姊聯合謝男等三人「設局」性侵，未料事後陳女走不出陰霾，跳樓結束生命；警方昨立即約談謝男等人，謝辯稱：「她說不要就停手，未硬上」，警方認為被告供詞避重就輕，依妨害性自主罪嫌送辦。

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3.5萬元藥放過期 健保署要嚴控用藥

衛福部曾推估一年全台丟棄藥品高達一九三公噸，等於超過五億顆藥進了垃圾桶，可環島近八圈，甚至有民眾拿了價值三萬五千多元藥品卻沒吃而廢棄回收，加上高齡社會來臨，老人重複領藥較多，形成浪費更造成健康風險，健保署昨宣布，六月起重複用藥核刪從十二類擴增至六十類、四○八四項藥品，希望藉此提高用藥控管！

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蘋果日報

撞成火球 焚4棟樓 保時捷情侶雙亡

凌晨時分的台北市街頭一片寂靜，白天繁華熱鬧的南京東路，除了路燈和紅綠燈，只剩一片漆黑。突然間，一團藍色影子從遠方狂飆而來，一輛保時捷高速撞上公車專用道安全島，然後像子彈般飛進路旁的一樓店舖裡，房子被保時捷炸彈擊中，頓時遭烈焰吞噬，陷入一片火海。

當翟神不再神 8千萬賠光光

翟神終究不是神，也有落入凡間的一天。智商160的和沛科技創辦人翟本喬，因聲援太陽花而聲名大噪，被Ptt鄉民捧為「翟神」；未料鄉民昨天在Ptt爆料和沛大幅減資，資本額從8600萬減到1元，還戲稱股東「1秒變粉塵」，業界形容「翟神縱是天才，也未必是個十全管理者。」綜觀翟神人生起伏和Ptt都有關，可說「成也Ptt，敗也Ptt」。

聯合報

國民黨前中央黨部出售 黨產會要追回11億

國民黨「前中央黨部」出售案，經行政院黨產會昨天召開聽證會，認定「前中央黨部」從借用、租用到承購，自始至終都「於法不合」，將祭出行政處分，向國民黨追徵出售不當黨產價額共十一點四億餘元。

半個月內 跳電7次…這個夏天怎麼過

台電饋線跳不停，繼松山機場、桃園機場先後受到跳電波及，台北榮總昨天也無預警停電約半小時。這已是台電近半個月以來第七件嚴重跳電事件。

中國時報

竹縣苗栗內亂！國民黨客家票倉全面告急

一向被國民黨視為鐵票區的桃竹苗客家選區，今年選情不容樂觀。民進黨在桃園市與新竹市尋求連任，國民黨陷入苦戰，國民黨即使在執政的新竹與苗栗兩縣，迄今因內部派系傾軋，選情尚未整合，新竹縣竟成最複雜選區，提名進度遲緩，給予對手更多翻雲覆雨的空間，藍營已然未戰氣先衰。

小英罕見動怒 批陸魯莽

台灣無法參與WHA，蔡英文總統昨重批大陸，用政治手段排除台灣「不僅無助兩岸關係，對全球防疫體系也是傷害」，對大陸逼各國民間公司更改台灣名稱，更是「徒增反感的魯莽行為」，她要嚴正告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。