圓兄遺願！88歲灣生嬤回高雄尋根 與國小同窗驚喜重逢

灣生嬤今田伴子（右一）與小學同窗王青珠（右二）相見歡，開心說著小時候回憶。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-22 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「我出生在高雄，不知道家還在嗎？」88歲灣生阿嬤今田伴子與哥哥都很想念台灣，但哥哥來不及圓夢就已往生，今田阿嬤帶著大嫂、姪女來台尋根，巧遇小學同窗王青珠，2人睽違70多年重逢，手牽手重溫舊夢。姪女則對著父親遺照直說，她已不負所託，完成爸爸的遺願了！

今田伴子今年88歲，她在高雄出生，直到12歲才回日本，始終念念不忘台灣人情味，她的哥哥同樣想念台灣，但還來不及圓夢就往生。今田伴子最近帶著大嫂、姪女洋子，從日本福岡遠渡重洋來台，向高雄市民政局岡山戶政事務所求助。

戶所憑著今田伴子有限記憶，拼湊出片斷資訊，找出日治時期戶口調查簿。她描述兒時的點滴回憶，手繪當年住家周遭地圖，不但有人潮熱鬧的市場、飄散美味香氣的麵包店，還有姊姊曾任職的銀行，正是現今的台灣銀行岡山分行。

一行人在門牌達人余清道按圖索驥下，帶領今田伴子回到兒時住家附近巡禮，雖然隨著時光流逝，過去景物已不復見。姪女洋子拿出父親遺照，告訴爸爸，她已不負所託，完成爸爸的遺願，一家3口不禁潸然淚下。

當今田伴子到小學同窗王青珠家裡經營的醫院時，她有幸再次與童年好友相見，2人難掩興奮之情，緊緊牽著彼此的手，開心說著小時候回憶，跨越國界的同學會等了70多年，她笑稱了卻今生遺憾。

今田伴子說，雖然找不到過去生活的痕跡，但能夠趁她身體硬朗，有機會回來高雄，找尋以前生活過的地方，彷彿搭著時光機，一圓多年來的尋根夢想，這趟旅程充滿歡喜及無限的感恩！

灣生嬤今田伴子（前排右一）來台尋根，驚喜與小學同窗王青珠（前排右二）重逢，開心合照留念。（記者陳文嬋翻攝）