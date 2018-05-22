有蛇出沒！中壢這2座公園設立警示牌

含有劇毒的眼鏡蛇。（資料照）

2018-05-22 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕夏季是蟲蛇出沒的活躍期，有民眾近日在桃園市中壢高鐵特定區青塘園的兒童遊憩設施發現蛇蹤，也有居民散步時遇見蛇，而且是含有劇毒的眼鏡蛇，對此，市府養護工程處已在蛇可能出沒地點設立「有蛇出沒，注意安全」的警示牌提醒民眾，並加強公園除草工作以防雜草叢生招致蟲蛇棲息。

青塘園是養工處在轄管的88座公園中，率先設立「有蛇出沒，注意安全」的警示牌，無獨有偶，同樣位於青埔特區永春路的公十公園，近日也因有居民發現蛇的蹤跡而跟進設立警示牌。

其實，桃園青埔高鐵特區近幾年已經成為雙北地區民眾購屋的移居熱區，區內不僅有華泰名品城、雙語國高中，且綠地面積多。

就在這2座公園有蛇出没經網友貼文後，有網友認為不用大驚小怪，因為「桃園本來就是鄉下」，田野區本來有蛇是正常的，但也有網友認為，只有來自「天龍國」的移居客才認為住宅區不能有蛇。

對此，養工處呼籲，夏日民眾到公園遊玩，切莫擅自進入草叢，以免打草驚蛇遭受攻擊，若發現蛇的蹤跡請勿驚慌，蛇類對震動的感知較敏感，不刻意驚擾，未受到刺激就不會亂衝亂咬外，可以打電話由桃園市消防局轉報捕蜂捉蛇大隊前往處理。