醫病》用手敲打泌尿道結石減痛？ 竟一拳打裂腎臟

醫師孫宏舜模擬患者被以拳敲打右側後腰，結果右腎被打裂。情境照，圖中患者與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-22 22:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的王姓大學教授有泌尿道結石病史，今年3月到中國演講後，右側腰部疼痛，以為是結石復發，回台前遇到一名中國醫師指稱可用手敲打患部，為他移動結石減痛，結果對方一拳打下去，腰部反而更痛，回台趕緊就醫，腎臟已經破裂出血，合併大範圍血腫。

台中醫院泌尿科醫師孫宏舜指出，患者嚴重腎臟撕裂傷，通常是高處墜落或是車禍撞擊，右腎傷口裂開長達4公分，且出血約800cc，幸好未傷及腎動、靜脈或是腎盂等集尿系統，如果再嚴重，恐得開刀或是摘除！

孫宏舜說，患者多年前輸尿管結石動手術，這次右側腰部感到疼痛，原以為是演講久站可能「閃到腰」，先去做熱針灸卻未改善，懷疑是結石復發，4天下來疼痛難耐，回國時在機場又被一名醫師拳打腰部，更是痛趴在地。

患者腎臟破裂出血，但心跳血壓和血紅素相對穩定，先讓他住院輸液抗生素和止血藥物，避免感染和持續出血，且必須一直臥床以壓迫止血，2個星期後傷勢穩定才出院，預計3個月可癒合成疤，但腎臟已經受傷可能容易卡結石、感染或復發等後遺症。

孫宏舜強調，泌尿道結石不可能用手拍、拳敲而移動位置，提醒感到疼痛就必須就醫檢查，否則一旦受傷不只傷腎，也可能傷及其他內臟。