膝關節骨壞死一定要換人工關節？ 可選微創關節鏡手術

2018-05-22 22:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名85歲的阿公左側膝蓋疼痛1年，就醫發現罹患嚴重膝關節骨壞死，已被侵蝕出1個洞，且合併有退化性關節炎，接受微創關節鏡手術，修整塌陷的關節軟骨並在軟骨下骨鑽孔，暢通血流、促進增生，保住膝關節，不用置換人工關節，術後天天做股四頭肌運動和每半年注射波尿酸保養，7年來一樣勇腳趴趴走。

中山醫學大學附設醫院骨科運動醫學科主任呂克修指出，膝關節的骨壞死，也稱為缺血性壞死，因為供應到大腿骨或小腿骨的某段骨頭，血液供應被中斷，造成骨細胞就死亡，漸漸會骨頭塌陷，破壞膝關節面，引發膝關節發炎積水，出現關節疼痛、行走困難、肌肉萎縮等。

呂克修說，膝關節骨壞死發生原因不明，可能與年紀、受傷有關，臨床並不少見且以老年人居多，治療以止痛藥、復健和置換人工關節為主，患者病情嚴重，膝關節的大腿骨內髁骨壞死嚴重，但關節仍有間隙，為他進行關節鏡手術，只在關節處留下3個不到1公分的傷口，且有健保給付，不用開膝手術置換關節，留下至少10公分的傷口。

呂克修說，該微創關節鏡手術治療膝關節骨壞死，也能應用在退化性關節炎，一樣能保留膝關節，但是如果嚴重到關節磨損到潰瘍損毀、看不到間隙，只能接受置換人工膝關節。

呂克修也建議膝蓋痛時可做股四頭肌運動保健，坐著將腿伸直，用力於大腿前側股四頭肌，將腿抬起約5秒，可保護膝蓋加強支撐力。