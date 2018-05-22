田中基督教醫院動土有夢 「打造亞洲醫療矽谷」

田中基督教醫院預計2022年完工，彰化縣長魏明谷（前排左二）、彰基督董事長陳信良（前排左三）、彰基院長陳穆寬（前排左四）等人參觀醫院外觀模型。（記者陳冠備攝）

2018-05-22 22:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕為改善彰化醫療重北輕南窘況，彰化縣政府多次與眾醫院協商，最後由彰化基督教醫院進駐彰化高鐵特區，將斥資29億設立田中基督教醫院，填補彰化醫療角落最後一塊拼圖，今天（22日）舉行動土典禮，預計2022年完工。彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，田基不只是一個醫院，將配合長照政策，發展智能健康園區，並引進醫療產業，進而打造亞洲醫療矽谷。

彰基「田中智能健康園區」距離彰化高鐵站東方約1公里處，佔地1.95頃，將打造1650坪大的田中基督教醫院，規劃地下3樓地上5樓，提供內、外、婦科門急診醫療、手術治療與住院重症照護等服務。縣長魏明谷、衛生福利部政務次長何啟功、彰化基督教醫院董事長陳信良等人今天一同出席動土典禮。

魏明谷說，彰化縣南北醫療不均，這次彰基不惜重資在彰化東南角興建大型的醫療院所，提供急診、急救以及重症患者的就醫服務，不僅可以服務社頭、田中、二水、北斗、田尾、溪州等彰南的鄉親，也能服務南投縣竹山、雲林斗六和林內民眾，把握黃金就醫時間。

陳穆寬說，台灣目前平均每10萬人口有50至60個病床，但南彰化地區每10萬人口只有10幾個病床，醫療資源明顯缺乏，不少醫院評估「會賠錢」，打退堂鼓，但彰基在台灣有120年歷史，這次必須勇敢走來這個地方，幫助貧窮和需要的人。

陳穆寬說，評估東南角急診醫療最欠缺，將設24小時急診，初期設置含急性、一般病150床、另設特殊病床、急診觀察床、加護病床、血液透析床及3間專屬的開刀房，並強化急重症醫療和微創手術等，也希望藉由高鐵交通，讓醫療產業與人才進駐田中，成為亞洲醫療矽谷。