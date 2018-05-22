和氣生財！遮陽傘被屁孩攔腰斬 墾丁南灣業者不告了

2018-05-22 22:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內知名景點墾丁近來可說多事之秋，不僅形象因為消費事件導致直直落，實際旅遊人次也每況愈下，管轄的墾丁國家公園管理處為改善墾丁南灣沙灘的各種亂象，決定先從統一遮陽傘的顏色開始，近日已在更換，不過昨天（21日）凌晨卻發生有業者的遮陽傘遭「腰斬」，業者雖氣憤，但認為在更換前夕，且為「和氣生財」不提告。

恆春警察分局墾丁派出所昨天接獲民眾報案，指稱插置於南灣沙灘遮陽傘21日凌晨2時許遭不明人士破壞，並共折斷10支金屬製的遮陽傘的傘柄，還從沙灘拔起放倒共20支遮陽傘，現場一片狼籍。

經查，該約30支傘分屬5位業者所有，其中陳姓業者代表受害的5位業者指出，平時並未與人結怨，白天營業更沒有和客人發生糾紛，雖然財產無故遭破壞令人氣憤，不過最近因為南灣沙灘為求統一遮陽傘顏色全面換新傘，初步懷疑可能係遊客惡作劇所為，希望和氣生財，氣消後5業者皆表示不願提告。

不過警方仍基於保護民眾財產安全立場，積極介入調閱現場沙灘咖啡吧之監視器，發現於案發時間有2男子手持手電筒在現場來回遊走，警方認為就是遊客屁孩晚上睡不著把遮陽傘當「木人樁」練功，不過因為監視器架設位置、距離、現場燈光條件不佳，難以辨認2男子身分，現正擴大調閱案發地附近監視器，來確認該男子身分及釐清涉案動機以還民眾權益。

南灣堪稱是「墾丁」的代名詞，更是「特產」陽光、沙灘、比基尼，南灣是國內外遊客到墾丁一遊的首選地點，更是恆春半島水上活動最盛行的區域，但混亂的出租遮陽傘，常被認為是一種觀光落後指標，雖有顏色統一聲音，多年來卻總難順利整合。

為提振這1年來墾丁的觀光業負面消息，屏縣府觀傳處及墾管處再次提出改變沙灘形象的第一步，去年底陸續開會整合，終於獲得業者共識，投票選出「天空藍」色的遮陽傘，未來南灣沙灘景緻可望耳目一新。

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