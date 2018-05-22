獨家》雙包案明開庭劉伯恩今撤回 馬偕醫院董事長難解

馬偕醫院董事長雙胞案短期恐難結束。劉伯恩（見圖）提告禁止蔡國明行使董事職務，今日委任律師吳庭歡卻向台北地方法院撤回。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-05-22 21:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕馬偕醫院董事長鬧雙包一事，短期恐難定案。劉伯恩提出禁止蔡國明行使馬偕醫院董事職務的訴訟，原預定明（23）日開調查庭，但今日劉伯恩委任律師吳庭歡已向台北地方法院撤回，接下來只能等台灣基督長老教會總會向高等法院提出抗告，以及劉伯恩向衛福部提出訴願等結果出爐。

吳庭歡指出，今天已跟書記官以電話和傳真聯繫，告知要撤回明天開庭的訴訟。她說，之前4月11日第88號假處分裁定，劉伯恩繳交165萬元擔保金，即准許繼續執行董事長及董事職務，並禁止蔡國明「停止或解除」劉伯恩的董事職務；以及5月8日第177號假處分裁定「馬偕醫院法定代理人仍為劉伯恩」無誤，兩裁定結果已充分證明劉伯恩可行使董事長職務。

吳庭歡說，原本明天開庭的訴訟是想禁止蔡國明行使董事長職務，因為之前的假處分裁定都沒說蔡不行，要聲請強制禁止蔡行使馬偕醫院董事長也沒理由。她坦言，現在的情況就是法院說劉伯恩可以當馬偕醫院董事長，但也沒有說蔡國明不行。

劉伯恩說，需要時間跟長老教會總會說明第177號假處分的裁定意旨，教會內規和法律衝突，就需要去做更多討論了解，因此，為節省司法資源，「不要讓人家覺得一直在提告」。他強調，只是想要釐清，不是想要無謂訴訟，因此希望不要引起太大衝突，希望用溝通取得共識，真的不行，再採取後續手段。

據了解，蔡國明原打算明日親自出庭，並提出會議記錄和所有衛福部發給馬偕醫院的解釋文，一次講清楚。

蔡國明委任律師劉仁閔指出，第81號假處分裁定是對基督長老教會總會做主張，不是對馬偕醫院，而站在醫院立場，蔡國明擔任董事長是依照衛福部許可，因此仍會繼續行使董事長職務。

基督長老教會總會已針對第81號假處分向高等法院提出抗告；而劉伯恩也對衛福部許可蔡國明擔任董事長的相關解釋文提出訴願，結果都尚未出爐。

而劉伯恩所提出的民事訴訟，包括1月18日馬偕董事會選出代理董事長蔡國明、2月27日蔡國明被選為新任董事長，以及3月8日蔡國明召開的董事會等決議，都訴請無效，目前一審僅開過兩次庭。