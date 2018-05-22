鬼蝠魟研議列保育類 最快6月預告禁捕

2018-05-22 19:58

〔記者吳欣恬／台北報導〕澎湖昨晚有漁船捕獲鬼蝠魟，引起網友、志工熱烈關切，最後協助重返大海。鬼蝠魟已被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危物種、華盛頓公約（CITES）則列為貿易管制物種，但我國未列為保育類或發布禁捕令。新成立的行政院海洋委員會正研議，是否在林務局6月召開的野生動物保育諮詢委員會中，提案將鬼蝠魟列為保育類，漁業署也正在研擬禁捕規範，預計6、7月預告鬼蝠魟的禁捕令。

漁業署2016年5月起規定漁民捕獲鬼蝠魟時，必須向漁業機關通報，告知體長及捕獲點，供科學分析之用，否則可開罰3萬元至15萬元不等罰鍰。昨天在澎湖撈到的鬼蝠魟體型展翼長達5米，相當罕見，最後雖在網友聲援和志工協助下回到大海，但傷重，生死未卜。

對此，漁業署副署長王正芳表示，漁業署正在研擬禁捕限制，規範對象為漁船，最快預計6、7月預告，一旦公告後，未來會依「漁業法」發布禁捕行政命令。王正芳說，有些數量稀少的海洋物種也會歸類在禁捕對象，例如鯨鯊，鬼蝠魟未來是否列為永久性禁捕物種，必須視物種數量決定。

林務局保育組組長夏榮生指出，民眾或民間團體如果認為鬼蝠魟應列為保育類野生動物者，可依野生動物評估分類作業要點第7點，載明包括族群數量、分布以及棲地現況等相關資料向農委會提案，由野生動物保育諮詢委員會的專家委員進行討論評估，但目前為止還沒有接到民間意見。

夏榮生說，像龍頭鸚哥魚、珊瑚等跟漁業有關的物種，通常都是待漁業署覺得有保育需要，才會研究並進一步討論是否列為保育類物種，而今年4月海委會已成立，對於鬼蝠魟的保育工作也有意願，後續看來不來得及在六月要召開的野生動物保育諮詢委員會做討論，如果來不及，有需要也可不定期召開。

海委會海洋保育署署長黃向文指出，將會蒐集檢視鬼蝠魟的資料。她指出，鬼蝠魟被世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危物種，華盛頓公約（CITES）則列為貿易管制物種，視為族群數量下降。因此海委會將重新蒐集檢視相關文件報告，也會請漁業署提供近年捕撈到鬼蝠魟的數據資料，再看是否在6月的野生動物保育諮詢委員會中提出討論。

黃向文說，漁業署以漁業法禁止捕撈的程序可能比較快，列為保育類物種則需要比較多的資料和報告，但雙方未來應可在海洋生物的保育上發揮相輔相成的效果。