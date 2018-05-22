工商業用電大戶占全國用電50％ 台電要求簽節電同意書

2018-05-22 20:46

〔記者蔡淑媛、張菁雅／台中報導〕跳電事件頻傳，台電針對全台3500家契約容量1000瓩以上工商業用電大戶實施「工商業用戶需量管理措施」簽署節電同意書，有台中市議員轟是變相限電，台電澄清，這些用電大戶占佔全國用電50％，是鼓勵「節電」新措施，不影響一般住宅或小商店，更不是「限電」，請勿指鹿為馬，若能在尖峰時段更積極節電，可達到整體用電「削峰填谷」及「節能減碳」的具體成效。

台電指出，該措施並非經常性節電措施，是為避免電力系統突發狀況引發供電危機的節能強化措施，僅在預估隔日備轉容量在九十萬瓩以下，才會通知大用戶於隔日的指定時段節電，目前為暫定五%，若以去年全年亮紅燈共只有3天。

另針對參加該措施的工商業用電大戶，只要節電有達標，就可享有減免電費「初步規劃給予全部抑低量基本電費的2成」，作為節電獎勵。至於未做到的企業會暫時加計電費，「目前規劃為未達節電量之基本電費的4成」，錢不會進台電，而是保留在個別用戶專戶裡面，日後節電有達標時，台電會歸還給用戶。

台電表示，能源局已於4月27日預告修訂「契約容量1000瓩以上能源用戶應遵行之節約能源規定，台電除依照能源局預告的規定研擬方案，目前正拜會用戶說明和意見蒐集階段，正式實施的日期還未定。