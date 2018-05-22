頭份四月八辦桌 席開百桌千人同樂

頭份四月八今晚在頭份市公所前席開百桌，千人一同團圓品嘗客家佳餚。（記者鄭名翔攝）

2018-05-22 19:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕傳承近百年的客家文化盛事「頭份四月八」，苗栗縣頭份市公所今晚（22日）於公所前廣場席開百桌，並以傳統客家伙房意象打造舞台，端出道地客家菜餚「四炆四炒」，吸引千人共餐。頭份市長徐定禎說，四月八宴客是頭份人共同回憶，盼藉著活動鼓勵更多鄉親，未來也能自主辦桌，讓這項溫馨習俗永遠流傳。

今年的「頭份四月八．靚燈好客節」辦桌晚會，近千人湧入頭份市公所前廣場，品嘗在地總鋪師烹煮的客家「四炆四炒」：炆爌肉 、炆筍乾、炆蘿蔔排骨湯、炆豬肚鹹菜、炒薑絲大腸、炒鹹酸甜、炒芹菜豆皮及客家小炒，公所還加碼推出頭份美食客家炒米粉、頭份大粄圓、白斬雞、紅糟鴨等4道菜。

市公所今年也別出心裁，將舞台設計成傳統客家伙房，伙房堂號還可隨認桌民眾的姓氏進行更改，有如回到早年三合院的辦桌，充滿濃濃的客家懷舊風味。

在苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎、客委會副主委范佐銘、竹南鎮長康世明、頭份市民代表主席温俊勇、苗栗縣議長太太張淑芬一齊敲鑼，各式美食陸續上桌，千人歡欣齊動碗筷，場面壯觀。

而黃姓民眾農曆生日正好是四月八日，家人除了訂桌團圓慶生，還在現場切蛋糕，眾人齊唱生日快樂歌，讓原本熱鬧的辦桌宴，更添在地溫馨氣氛！

頭份四月八今晚在頭份市公所前席開百桌，場面盛大。（記者鄭名翔攝）

頭份四月八今晚在頭份市公所前席開百桌，千人一同團圓品嘗客家佳餚。（記者鄭名翔攝）

黃姓民眾農曆生日也正逢四月八，家人開心幫他切蛋糕慶生。（記者鄭名翔攝）