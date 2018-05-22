有洋葱！詩人鄭愁予為老弟的麵館站台

詩人鄭愁予（左）的弟弟、建國中學退休教師鄭文正（右），為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館。（記者王錦義攝）

2018-05-22 19:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕建國中學退休教師鄭文正，為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館，一碗碗湯底鮮美、用料實在的牛肉麵端上桌，未加洋蔥卻是滿滿感動，而老闆的哥哥就是知名詩人鄭愁予，今天特別遠從台中到花蓮，品嚐弟弟做的牛肉麵，他說，講站台太商業了，就只是來吃個麵，分享彼此的想念。

弟為自閉症兒移居花蓮 下鄉賣麵

「從兒子的表情看出他喜歡這裡！」鄭文正說，他37歲兒子有自閉症，從小就讀啟智班和特殊學校，畢業後進到教養院接受照顧，但長期下來情緒越來越不穩定。經專家檢查發現，兒子可用注音在電腦中打出自己的想法，讓他發現兒子內心另一個世界，因此決定為兒子找到一個更好的環境。

因為接觸花蓮黎明向陽園，給他們嶄新的希望，所以3年多前搬來花蓮，兒子可就近到向陽園學習，鄭文正說，照顧自閉兒可說是一個無底洞，所以憑兒時對祖母手藝的印象，在今年1月開了間麵館，希望能有穩定收入，沒想到2月6日發生地震，生財器具受損嚴重。後來從網路社群聯繫到當年的學生們，有餐飲經驗者前來幫忙，讓麵館得以再度營業。

鄭愁予遠來嚐手藝 分享彼此的想念

鄭文正說，他學化學的，深知食品添加物對身體造成的負擔，每碗麵就像是煮給自己的兒子吃，把顧客當作自己的孩子，而大哥鄭愁予和花蓮也有緣分，東華大學曾聘大哥為榮譽教授，大哥還未嚐過他煮的牛肉麵，所以今天特別邀請到花蓮品嚐，也邀約幾位好友到店裡試吃，歡迎大家給予改進意見。

10多名花蓮讀者還特別帶著詩集來給鄭愁予簽名，他說，專門為來吃牛肉麵而寫詩太商業行為了，弟弟很用心的做了這碗牛肉麵，從湯底就熬了相當久，弟弟精神上有個寄託，好像這個家族因為這碗麵，在「我們休閒的時候、在飯桌上的時候、在想念彼此的時候，就一塊吃個麵吧！」如此簡單而已。