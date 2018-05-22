境外移入麻疹再增1例 30男赴泰國出差感染

麻疹感染個案可傳染期間活動史。（疾管署提供）

2018-05-22 18:55

〔記者林惠琴／台北報導〕麻疹又來！衛福部疾管署公布新增1例境外移入麻疹，為北部30歲男性，曾有泰國旅遊史，依潛伏期間活動史研判在當地感染，現於負壓隔離病房治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，此個案與先前群聚感染事件無關，患者在5月1日至7日曾前往泰國曼谷出差，返國後陸續出現咳嗽、發燒等不適症狀，並有眼睛畏光、紅疹等情形而就醫，並於今日確診麻疹。

目前衛生單位已掌握個案接觸者共34人，包含工作接觸者、交通運輸司機，以及就醫時曾接觸的相關醫護人員與民眾，其中，5月18日搭載個案的司機出現咳嗽症狀，其餘均無出現疑似症狀，將持續監測至6月10日。

根據疾管署提供資料，該名患者在可傳染期間，有大眾交通運輸與公共場所活動史，包含搭乘公車287、247來往大同大學站、植福宮站，並從中壢搭乘自強號到台北、從台北車站搭乘Uber，以及到內湖大直的吳神父足部保健中心等，若民眾曾於相關時段出入相關場所，要自主健康管理18天。

疾管署指出，我國今年累計25例麻疹，其中17例國內感染、8例境外移入病例，提醒全球麻疹疫情持續，我國鄰近國家麻疹病例數以印度、印尼、菲律賓、中國、泰國為多，計劃出國民眾可考慮先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測自己具保護力，再評估是否前往或延後行程。

另於流行地區應注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護；如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。