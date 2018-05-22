中廣繳回2頻道可求償？ NCC：趙少康曾承諾無條件

2018-05-22 18:45

〔記者劉力仁／台北報導〕中廣寶島網、音樂網去年被國家通訊傳播委員會（NCC）收回，中廣不滿NCC限制「不得求償」提起行政訴訟，台北高等行政法院認定NCC濫用裁量權，今天撤銷原處分，NCC須重新審查中廣的換照申請案；NCC強調，民國96年6月趙少康入主中廣時就承諾，中廣音樂網或寶島網經NCC指配予他人後即「無條件繳回」，現在有不同主張，NCC將「就相關處分一併審酌」。

至於何謂「就相關處分一併審酌」？根據了解，NCC內部有人認為，如果趙少康推翻當年的承諾，那全案回到當年中廣申請換照的狀態，NCC重新審查是否核准中廣換照，如果對該兩網「逕不予換照」，NCC收回該兩網依然於法有據，對中廣還是沒有實益。

NCC發言人翁柏宗表示，目前收回的2個頻道，已經分配予客家委員會及原住民族委員會，以促進原、客族文化傳承及言語保留，具公益性及公共性。對台北高等行政法院的判決，翁柏宗強調，這是中廣自行承諾，NCC將會上訴。

翁柏宗表示，當年政策考量基於頻譜分配力求平均均衡、遏制匪播政策已經終止、併購案時中廣自行承諾等理由，行政處分絕對合法。

NCC說明，中廣寶島網及音樂網頻率係政府為執行「遏制匪播」任務所核配之頻率，中廣曾於民國96年承諾於該頻率經主管機關指配予他人後即無條件繳回；NCC於105年6月30日中廣換照處分書載明，中廣配合執行「遏制匪播」政策所使用之音樂網及寶島網頻率，於客委會或原民會完成全國性廣播電台規劃，依法申請並獲核配音樂網或寶島網現用頻率時，應無條件繳回所使用之頻率，不得請求補償。

NCC也依原民會及客委會之申請於105年12月5日將2頻道分配給原住民族及客家族群設立電台使用，客委會的講客電台（FM105.9）於去年6月23日開播、原民會為Alian電台（FM96.3），於2017年8月9日開播。