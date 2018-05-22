南寮親子沙灘太夯 孩童戲水遭水泥裂縫割傷

新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘新完工後太夯了，每到週末假日就有大批親來玩沙戲水。（記者洪美秀攝）

2018-05-22 20:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員蕭志潔今天（22日）在市議會質詢提到，市府剛完工的親子沙灘很熱門，這幾個週末、假日試放水，已吸引很多家長帶孩子來戲水，但有民眾在網路社團爆料，小孩被新完工的水泥接縫處裂痕割傷！她質疑，新完工的設施竟會如此，到底是人為造成還是工程品質有問題？要求市府查明。

蕭志潔說，親子沙灘完工後，確實吸引很多親子，但安全措施與維護不能少，她認為，親子沙灘有過多的水泥塊與水泥圓柱，這些都不利兒童使用，果然上週就有民眾帶孩子到親子沙灘，被剝落的水泥裂縫割傷就醫。她質疑，剛完工的設施就出現裂痕，到底是施工造成？還是人為敲打出現的裂縫，要求市府應考量公共設施安全性，再者，親子沙灘完全沒遮陽處，大人小孩都易曬傷，是否應有遮陽設施？

市府：整個水泥邊都已包覆處理

市府產發處漁業科長謝濬鴻說，經了解，是因為人為敲打造成水泥介面的銜接處出現裂痕，市府已請廠商修復，而且是整個水泥邊都再做包覆處理。至於親子沙灘的人潮預估滿場約400人，目前市府有考慮施做遮陽設施，減少民眾曬傷，未來整修旅遊服務中心時，也會增加廁所及盥洗設施，提供市民更換衣服或簡單沖洗服務。

蕭志潔也提到，隆恩圳完工後被批評太過人工化，其中，水草欄杆設施的安全性受到質疑，她說，這些水草欄杆都是焊接的，未來接縫處也會生鏽，如果因生鏽搖晃，而發生危險或意外，恐怕市府要承擔相關的責任，要求市府做好安全維護工作，避免有意外發生。

對此，工務處與城銷處說，水草欄杆的硬度夠強，應可保固10年，市府也會定期檢查設施的安全性，確保公共安全。

  • 新竹市政府產發處已緊急將親子沙灘被人工敲壞的水泥裂縫進行包覆與修復，避免再有小朋友碰到受傷。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府產發處已緊急將親子沙灘被人工敲壞的水泥裂縫進行包覆與修復，避免再有小朋友碰到受傷。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘新完工，吸引大批親子來玩沙戲水。（記者洪美秀攝）

    新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘新完工，吸引大批親子來玩沙戲水。（記者洪美秀攝）

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