南寮親子沙灘太夯 孩童戲水遭水泥裂縫割傷

新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘新完工後太夯了，每到週末假日就有大批親來玩沙戲水。（記者洪美秀攝）

2018-05-22 20:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員蕭志潔今天（22日）在市議會質詢提到，市府剛完工的親子沙灘很熱門，這幾個週末、假日試放水，已吸引很多家長帶孩子來戲水，但有民眾在網路社團爆料，小孩被新完工的水泥接縫處裂痕割傷！她質疑，新完工的設施竟會如此，到底是人為造成還是工程品質有問題？要求市府查明。

蕭志潔說，親子沙灘完工後，確實吸引很多親子，但安全措施與維護不能少，她認為，親子沙灘有過多的水泥塊與水泥圓柱，這些都不利兒童使用，果然上週就有民眾帶孩子到親子沙灘，被剝落的水泥裂縫割傷就醫。她質疑，剛完工的設施就出現裂痕，到底是施工造成？還是人為敲打出現的裂縫，要求市府應考量公共設施安全性，再者，親子沙灘完全沒遮陽處，大人小孩都易曬傷，是否應有遮陽設施？

市府：整個水泥邊都已包覆處理

市府產發處漁業科長謝濬鴻說，經了解，是因為人為敲打造成水泥介面的銜接處出現裂痕，市府已請廠商修復，而且是整個水泥邊都再做包覆處理。至於親子沙灘的人潮預估滿場約400人，目前市府有考慮施做遮陽設施，減少民眾曬傷，未來整修旅遊服務中心時，也會增加廁所及盥洗設施，提供市民更換衣服或簡單沖洗服務。

蕭志潔也提到，隆恩圳完工後被批評太過人工化，其中，水草欄杆設施的安全性受到質疑，她說，這些水草欄杆都是焊接的，未來接縫處也會生鏽，如果因生鏽搖晃，而發生危險或意外，恐怕市府要承擔相關的責任，要求市府做好安全維護工作，避免有意外發生。

對此，工務處與城銷處說，水草欄杆的硬度夠強，應可保固10年，市府也會定期檢查設施的安全性，確保公共安全。