去年巨石滾落警車旁 基議員要派出所遷走

基隆市警察局第四分局安定派出所，去年發生巨石滾落停車場，砸毀警車事件。（資料照）

2018-05-22 18:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市警察局第四分局安定派出所，去年發生巨石從山坡滾落派出所停車場，砸傷車輛，市警局今年編列預算，針對7間老舊警局建物檢測；議會今天審查市警局預算時，不分藍綠議員，紛紛要求警局應該全面檢測全市警察機關建物，不行的就編預算重建，確保警察與洽公民眾的生命安全。

基隆市警察局今年獲得中央預算230.5萬元，市警局籌編41.6萬元，將針對警察局局本部、鑑識科、交通隊、延平街派出所、東光路派出所及和一路派出所及中山派出所7處進行耐震評估。

不過，市議員秦鉦、韓良圻、俞叁發、洪森永、楊石城、陳志成、鄭林清良及莊錦田等多人認為，還有深澳坑派出所、安瀾橋派出所、暖暖派出所、中華路派出所及安定出所等多處，都有漏水，待補強以及不堪使用應該拆除重建，警察局不應該急就章，獨厚這7處，應通盤檢測。

其中，安樂區與中山區議員針對安定派出所多次發生落石、坍塌問題，已經不適合辦公。洪森永說，只要豪大雨隨時會有危險，希望能將派出所遷至其他安全地點，韓良圻指安定所速遷無庸置疑，但市府應編列經費去研究清楚，不能讓員警及市民陷入危險。

楊石城建議仁愛之家改建後，安定所可遷往辦公。陳志成也持此意見，認為仁愛之家福利園區規劃時，可把安定派出所納入規劃。