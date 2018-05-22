基隆優先免試月底登場！基中普通班首招女生 優免名額11人

基隆優先免試入學5月底開始報名，基隆12所公私立高中職可供基隆市應屆畢業國中生選填；值得一提的是，基隆高中普通班首次招收女生，歡迎報名。圖片中的女生為基隆高中藝術才能班學生。（記者俞肇福攝）

2018-05-22 17:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考日前落幕，基隆市優先免試入學將5月30日起至6月12日止，受理應屆畢業生申請，全市共有12所公私立高中職選擇；值得一提的是，國立基隆高中首度開辦普通班招收40名女生，基隆優免將招收11名女生，是否會有女生報名？受到各界關注。

基隆市教育處指出，基隆優免是提供基隆國中應屆畢業生就近入學的管道，讓學生在基北區免試入學之前，就能找到自己適合的基隆在地高中或高職入學；基隆市12所公私立高中職，共提供高中名額275人，高職科343人，每個人可選填1個志願。學生如果選高職就讀，還必須選填就讀科別。

基隆優先免試入學各校名額如下：國立基隆女中160人、國立基隆高中23人（男生12名、女生11名）、基隆市立安樂高中34人、中山高中11人、暖暖高中14人、八斗高中3人、國立基隆商工（綜合高中）15人；私立二信高中10人、私立輔大聖心高中5人。

高職部分：國立基隆商工86人、國立基隆海事有76人、私立二信高中76人、輔大聖心高中20人、光隆家商50人、培德高職35人，高職各科招生名額可查看簡章。