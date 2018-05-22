台中「個人KTV」盛行 議員籲適當管理勿扼殺商機

2018-05-22 17:25

〔記者張菁雅／台中報導〕造型像電話亭的「個人KTV」在各大商圈及百貨商場如雨後春筍般出現，有如抓娃娃機的翻版。台中市議員張耀中、鄭功進今日表示，「個人KTV」是「寂寞經濟」下的產業，在台中市保守估計至少破百台，而無人商店是未來趨勢，市府有必要訂定一套管理規範，讓新興行業可以生存下去。

張耀中指出，在一中、逢甲、東海等商圈都至少有2、3家業者在經營「個人KTV」，這是「寂寞經濟」下的新興產業，由於比大型KTV消費低廉，受到學生、上班族歡迎。市府根據「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」，將該產業比照一般KTV管理，要求業者辦理公共安全申報，但依照該自治條例，視聽歌唱業應距離學校200公尺以上，一中商圈的業者明顯違反規定，以致業者相當恐慌。

鄭功進也說，「個人KTV」在台中市保守估計破百台，因未定著於土地上，應該不受休閒服務業管理自治條例規範，建議市府針對新樣態娛樂機台，全面進行盤點，提出一套兼顧業者與民眾權益的管理辦法，否則容易扼殺甫萌芽的寂寞經濟商機。

經發局說明，電話亭KTV原則上非屬規範應辦許可的視聽歌唱業，但業者如專業經營或以此為主要業務，仍屬視聽歌唱業，市府公安聯合稽查小組聯繫會報已研議法規適用標準，以維護公共安全。

經發局強調，電話亭式KTV是屬一般的休閒娛樂服務業，有關土地使用分區、建築、消防、噪音等問題，將由各主管機關依權責管理。

經發局也說，電話亭式KTV、夾娃娃機的管理將與自助洗衣店、自助洗車等無人商店一致，業主須符合商業登記或公司法的規定，如未達營業稅起徵點者，則營業人得免辦商業登記，市府如有接獲相關檢舉案件，將分別執行現場訪查或視情形排班聯合稽查，並移請權責機關查處。