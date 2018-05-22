醫病》熟女牙齦腫吃檳榔止痛 竟是口腔癌4期

亞大醫院頭頸外科主任陳亮宇（右）提醒，口內或頸部出現不明腫塊或難癒合潰瘍，趕緊就醫檢查釐清病因。示意圖，與新聞無關。（記者陳建志攝）

2018-05-22 17:17

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一名53歲陳姓婦人，年輕時因經商，經常抽菸、吃檳榔和人「博感情」，後來雖戒掉檳榔，但去年初開始牙齦腫脹疼痛，以為只是蛀牙不以為意，還聽信友人建議吃檳榔「止痛」，直到疼痛沒改善就醫，檢查發現竟已是口腔癌4期，經緊急開刀切除腫瘤，並配合電療，病情才獲控制。

這名陳姓婦人過去因做生意，有時藉由抽菸、吃檳榔拉近和客戶距離，後來因友人吃檳榔罹患口腔癌，讓她有警覺，下定決心戒掉檳榔，但去年4月發現牙齦出現腫塊，原以為是工作勞累、火氣大，但吃了幾天止痛藥都沒效果，後來聽信友人建議吃檳榔「止痛」。

陳姓婦人說，一開始有效果，疼痛稍稍緩解，但沒多久疼痛加劇，腫塊也變大，以為是蛀牙造成前往牙科求診，牙醫師檢查後覺得不單純，建議前往耳鼻喉科做進一步檢查。

亞大醫院頭頸外科主任陳亮宇今天指出，患者到院時牙齦腫塊部位已經潰爛，經切片檢查，發現癌細胞已侵蝕到骨頭，確診為口腔癌第4期，立刻安排開刀將腫瘤切除，並配合電療，目前癌細胞已獲得控制。

陳亮宇表示，女性罹患口腔癌的比例雖比男性低，但統計顯示，隨著年齡增長，罹癌機率也增加，且口腔癌具多發性，不但不只一處口腔黏膜會產生癌症，也容易出現下咽癌或食道癌等消化道癌症。

陳亮宇指出，患者雖已戒檳榔多年，但已讓口腔黏膜產生病變，甚至有原位癌的產生，仍有罹患口腔癌的風險，提醒口內或頸部出現不明原因腫塊，口腔黏膜顏色變白、紅、褐、黑且無法抹去，或者口內出現超過2週以上未癒合的潰瘍、臉部不對稱或牙齒動搖等症狀，都是口腔癌的早期症狀。

陳亮宇並提醒，抽菸、喝酒、吃檳榔、有毒燻煙及霧氣與少數醃漬食物，都是口腔癌致病的危險因子，民眾應盡量避免接觸，更不要聽信「吃檳榔可止痛」的謬論，以免延誤病情。