關西國小棒球隊飯店玩「絕地求生」 15秒殭屍影片爆紅

2018-05-22 17:15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣關西國小棒球隊到台南市參加全國比賽時，全隊在飯店一起用手機APP「抖音」拍下一段類似真人版「絕地求生」的殭屍影片，雖然只有短短15秒，但在社群平台上爆紅，吸引近2萬人按讚。

拍下這段影片且配樂上傳的教練郭瑞穎說，拍攝時間是11日的下午，當時已經比賽完回到飯店，為了讓球員們放鬆心情，所以安排他們一起拍了這段搞笑影片，15名隊員全都穿制服上場，除了1人拿飯店的電熱水壺當手槍扮演槍手外，其他14人扮演殭屍，在飯店走廊跟樓梯拍了將近1個小時才完成，過程中大家都玩得很開心。

學生棒球運動聯賽國小硬式組全國總決賽8日到14日在台南市小北棒球場舉行，共有47支隊伍爭奪冠軍，關西國小雖然只打進16強而已，但他們在11日拍下的這段影片卻在網路上瘋傳，不少也去參賽的其他國小球員看到網路影片後留言驚呼：「你們默契好好，好會演！」

其他看到的網友也說：「666！」「好一個大砲水壺！」「好可愛喔！」「大家好配合，太有趣了。」「我看你們可以去演『屍速列車』了。」

郭瑞穎說，他不是什麼專業攝影師，這支影片只是拍好玩的，只想讓孩子們有個美好的回憶，以前也用「抖音」拍過幾名球員入鏡的影片，但人氣都很弱，這一片突然人氣衝很高，他自己也嚇了一跳。

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