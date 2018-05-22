台北再飆破35度！ 平5月連續高溫日數紀錄

受到副熱帶高壓盤據影響，台北今最高溫達到35.1度，連續7天高溫都破35度，平歷史5月紀錄。（資料照）

2018-05-22 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕受到副熱帶高壓盤據影響，台北連日高溫不止，今（22日）最高溫達到35.1度，連續7天高溫都破35度，平歷史5月紀錄，上次出現這狀況是在1991年。

好熱的5月、台北35度高溫已達8天

根據中央氣象局觀測顯示，自上週三（16日）以來台北高溫不斷飆升，18日更飆到37.4的歷史五月次高溫，今持續受到高壓壟罩，台北仍是高溫晴朗穩定的天氣，在今天下午2點01分達到35.1度，追平1991年的台北連續高溫超過35度的紀錄，截至22日，台北5月最高溫超過35度已達到8天，34度以上的天數達到11天，天氣十分炎熱。

不過高溫紀錄明（23日）可望中止，在天氣風險公司擔任分析師的吳聖宇指出，明鋒面快速南下，雖然這波鋒面的結構不佳，大氣配置所帶來的降雨也有限，但北台灣仍會出現雨勢，稍稍轉涼，高溫可望降到30度以下，中南部影響不大，高溫依然會超過30度。

鋒面迅速遠離後，週四天氣又將逐漸恢復山區午後雷雨的型態，北台灣溫度也將再度飆高，下一波鋒面靠近台灣的時間點可能要等到下週二（29日）左右，吳聖宇強調梅雨仍未能開始，請民眾節約用水。