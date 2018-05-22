屏科大選「宋干小姐」潑1800公升水消暑

屏科大潑水節活動，來自不同國家的學生穿上泰國傳統服飾，參加「宋干小姐」選拔。（記者邱芷柔攝）

2018-05-22 17:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕這幾天連續高溫，屏東科技大學泰國學生籌組的學生會，今天在校方支持下舉辦潑水節活動，除了有不同國家的學生參加「宋干小姐」選拔，活動現場還準備了3大桶共1800公升的水，讓學生裝滿臉盆、水槍互相潑水，逼退不少暑氣。

屏科大指出，校內國際學生有將近800人，分別來自46個國家，其中以東南亞國家為大宗，泰國學生共有117名，每年校方都全力支持泰國學生會舉辦系列活動，讓同學們感受不同的國家文化，營造校內多元文化融合景象。

今年屏科大泰國學生會將傳統潑水節活動結合「宋干小姐」選拔，來自印度、印尼、台灣、美國、越南、泰國、巴布亞紐幾內亞等國家的正妹同場競爭，8名佳麗穿上泰國傳統服飾走秀，比美也比氣勢，現場氣氛熱絡，最終由來自美國的Katharine獲得冠軍。

Katharine說，這是她第1次穿上泰國傳統服飾，覺得很漂亮但也真的很「熱」，迫不急待要參加潑水活動了！

屏科大泰國學生會表示，潑水節是泰國歡慶新年的盛典，在泰國文化中水是純淨的象徵，潑水的傳統習俗意謂著可以洗去過去1年的不順利，雖然學校潑水活動比泰國當地的潑水節晚了將近1個月，但這幾天台灣真的很熱，潑水活動除了一解鄉愁，也特別消暑！