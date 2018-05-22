紅燈再度點亮 台東最後妓女戶「夜皇都」重新開張…

「夜皇都」的外觀，招牌下有小小的「妓女戶」3字，目前重啟大門，進行裝修。（記者黃明堂攝）

2018-05-22 17:10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東最後一家合法妓女戶「夜皇都」10年前熄燈關門，最近卻重新裝潢，重新點亮特有的紅燈，莫非重起爐灶營業？原來是為電影《寒單》開拍，準備做為拍戲場景。雖然是「逢場作戲」，卻也勾起不少台東人回憶！

大門上方斗大的3個字「夜皇都」，下方接著3個小字「妓女戶」，透露出雖然是合法的妓女戶，卻也不願太張揚。它在2009年拉下鐵門，最後一名性工作者繳回「妓女證」給台東縣警察局後，就回到台北，從此，這家紅燈戶大門深鎖、雜草叢生。

不過，幾名眼尖的民眾這幾天卻發現，「夜皇都」大門重啟，工人進進出出，誤以為尋芳客又來了！但他們可真的是來做工的，正要重新裝潢，為籌拍中的電影《寒單》布置場景。

包括「夜皇都」和「妓女戶」這些招牌，工人都準備要重新粉刷，讓它重拾往日光采，屋內客人排隊等待的座椅也將粉刷，要恢復往昔繁華。

重新整修過程還相當凌亂，但仍可細數出屋內共有13個房間，不同的房間，牆壁上還有幾張侍應生的大頭照，儲藏室，還留著一本尚未賣完的娛樂票，昔日尋芳客必須「購票消費」，一張票700元，票面上寫著「時間不得超過20鐘」、「逾時補票」。

「夜皇都」小姐的「花名冊」就掛在房間入口處，這些維妙維肖的小姐畫像，都是不會讓人直接產生性衝動的手繪版，比起現代應召站LINE上的花名冊，含蓄許多。

工人這幾天加緊趕工，電力也恢復了，狹窄的走道，幽暗的紅燈再度亮起，再一個月，「夜皇都」將重現「接客」！

「夜皇都」的內部隔間，電力恢復，紅燈再亮。（記者黃明堂攝）

夜皇都牆上掛著手繪版的花名冊。（記者黃明堂攝）