研發科技驅鳥器除鳥害 3農家子弟摘創意大賞

2018-05-22 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕出身農家的3名南台科大學生，有感於農村常見鳥群覓食讓辛苦農作遭受鳥害，農民為驅趕鳥群費盡心思，研究利用雷射光設計可自動偵測鳥群動態並發射光束驅鳥的科技驅鳥器，設計點子摘文化部文化資產局舉辦A+創意季競賽最大獎「創意大賞」，獲16萬元獎金。

由文資局主辦的A+創意季競賽今年共吸引1374件大專院校學生作品參賽，今日倍受矚目的A+創意大賞揭曉，由南台科大創新產品設計系大四生陳政諺、吳姵萱及廖勻薇作品出線，16萬元獎學金。

三人均是農家子弟，祖父母種田的陳政諺說，稻穀只要被麻雀啄食過，就會影響生長，鳥群隨機亂啄更造成農作極大傷害，童年時常跟著祖父為驅鳥燃點沖天炮驅趕，但鳥群總是鳥獸散後，沒多久又成群回來覓食，效果不彰。

3人考量農村老化，不少務農人口均年事已高，根本無力長時、反覆驅趕，決定設計能解決農地鳥害的作品，在一次參與創客活動跟農家閒聊，得知高雄有人利用雷射筆驅鳥，且使用者均說效果佳，引起3人好奇。

學生也到田間實驗，發現驅鳥效果明顯，學生請教動物系相關人士得知麻雀等小型鳥類視覺敏感，尤其對光反應敏感，雷射光束即使白天光亮處也很明顯，正好符合嚇阻效果。

廖勻薇說，為讓農家不必往返奔波驅鳥，著手研究替代人力實地驅趕的裝置，3人想到結合電子科技，設計融合攝影機及有影像辨試功能的系統，自動偵測空間內鳥隻達一定數量，就會啟動多點雷射光束照射，達到驅鳥效果。

學生還設計成APP，讓農家能在家就能監控現場情況，監視設計若被移動或盗取，也會發出警示音提醒。

這項科技驅鳥設計奪下最大獎，讓3人倍感驚喜，學生說，已申請專利，盼設計能商品化，真正幫助農家解決鳥害困擾。