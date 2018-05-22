種花綠化建置歷史走廊 這間國小把校園打造成公園

學生彩繪圍牆，除美化校園外，也為學校生活留下記錄。（記者詹士弘攝）

2018-05-22 17:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內鄉林中國小位在林內神社及龍過脈步道入口，學校為創造特色，希望與公園結合，努力進行綠美化外，要將校園打造成公園，並在走廊打造歷史廊道，掛上林內神社的老照片，並對外開放，歡迎民眾在放學後與學校分享休閒空間。

「我真的想為孩子和社區打造一個可以休閒和學習的林內公園。」林中校長林志郎表示，學校是社區的一部分，資源應該與社區共享，所以他開放校園空間，讓早上晨運的登山客可以到學校歇腳上廁所，晚上可以到運動場跑步，把校園當成自家後院。

林志郎指出，林中就在林內神社及龍過脈步道入口，也就是在觀光景點內，所以他與師生一起改造學校，希望讓校園公園化，能融入景點中，學生開始種花、布置校園、在走廊中建置歷史走廊，讓學生及遊客可以知道林內神社的歷史及流金歲月，學校一點一滴的演化，讓校園有如花園，分散在學校各個角落的學習角，平時學生可以在此閱讀、互動、觀察生態、研究科學，非上課時間，社區居民也可當學校是後花園，在此休憩散步。

學校還開放圍牆給畢業班師生彩繪，為自己及學校留下記錄，希望林中國小不只是孩子學習園地，更是孩子值得回憶的地方。