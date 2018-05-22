提升外籍看護工品質 南市勞工局製作照護手冊

南市有1萬多個家庭依賴外籍看護工服務，為減少因語言及實務經驗不足影響照護品質，勞工局印製照護好EASY手冊，提供給初次聘用外籍看護工的雇主。（記者王涵平攝）

2018-05-22 17:08

〔記者王涵平／台南報導〕南市有1萬多個家庭依賴外籍看護工服務，為減少因語言及實務經驗不足影響照護品質，勞工局印製照護好EASY手冊，提供給初次聘用外籍看護工的雇主，即日起以網路開放預約索取。

南市勞工局長王鑫基表示，目前南市總計聘用家庭看護工16464人，其中印尼達12510人，菲律賓1527人，越南2404人，泰國23人。

勞工局指出，外籍看護來台後，因語言或實務經驗不足，在照顧品質上，雇主仍需給予較長時間的學習且需依賴翻譯人員協助，惟簡單溝通可透過電話聯繫，若需至看護處所，往往需等待翻譯人員安排時間才能獲得服務，影響被看護人的照顧需求，及雇主無法完整溝通。

王鑫基表示，針對目前家庭看護工、被看護人與雇主之間的溝通及訓練問題，已經規劃108年開辦看護工補充訓練，另為使補充訓練發揮效果，正辦理外籍勞工管理通譯人員培訓班，招收南市外籍配偶受訓，依中文聽說寫能力辦理初階班與進階班，預計培訓70人次的通譯人員投入服務行列。

索取照護好EASY手冊網址https://bit.ly/2Gqdi1Z，勞工局審核同意後才寄發。