象農夫社團推家庭日 都市田園享天倫樂

象農夫社團創辦人李孟發推廣校園食農教育，如今更連結到學子家庭，日前舉辦「象農夫家庭日」，讓親子一起參加活動，享受田園天倫樂。（圖由李孟發提供）

2018-05-22 16:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕以綠島大象提倡環保的李孟發近年轉型食農教育，在台北市校園內推「象農夫社團」，如今更從學校走回家庭，推「象農夫家庭日」，邀請學童跟父母一同體驗種田樂趣，增進家庭親職關係。

李孟發表示，都市人工作忙碌，而都市學童也因為課業繁忙，所以親子間也比較沒有機會可以常常一起共同參加活動，透過家庭日活動，好增進親子關係，也能體驗一系列課程。

而「象農夫社團」主要是由李孟發創立，其原先以綠島一座廢棄的大象溜滑梯，當作環保代言，發展出綠島大象形象，隨後因李母緣故，並感懷台灣早期食農環境，搭配珍惜愛物等，最後決定和台北市多間國小及台灣師範大學等合作，推「象農夫社團」，教學童及大學生種田，學習田園知識，以及食農課程等。

李孟發指出，社團穩定後，如今更進一步推家庭日，研發家庭教育方案，讓親子一同透過食農教育課程，來了解蔬菜識別、共同合作除雜草、澆水、防治病蟲害，並採收農作物、共享食物的過程，進而體會珍惜親子關係的重要性。

金華國小曾振富校長表示，校內象農夫課後社團可讓學生多一種學習選擇，探索大地與自然素材，親近土地、接觸植物、照顧蔬菜、料理食材等，家長也可藉此和孩子一起體驗，引導正向親子互動；志清國小李雪鳳校長說，社團除了學習自然相關知識，也透過實際參與，涵育生命教育及環境教育素養，讓家長跟孩子共創美好回憶。

金華國小的家長張宏武說，孩子加入象農夫社團後，會主動照顧植物，並且對自己的植物負起責任，假日也和孩子一起去花市挑花等，並認為孩子若一直讀書，就較難觀察身邊土地、事務，或一直想玩手機，象農夫家庭日的活動，可讓孩子走入戶外，不會沉浸在電子產品的世界。