歸仁文化中心20年慶 南市爭取前瞻經費整建

市政府將爭取前瞻計畫經費，為歸仁文化中心進行整建。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-22 16:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁文化中心成立20週年，規劃系列的展演活動慶生，包含知名畫家林智信與紙風車劇團…等，精彩呈現；由於建物老舊，市政府也爭取前瞻計畫1.2億元經費進行改善，要讓在地鄉親有更優質的藝術教育場域。

南市文化局長葉澤山表示，隨著時代演進，中心的軟硬體也必須更新，以符合現況需求，國際會議廳將斥資1500萬元，改建為綜合性實驗劇場，去年已完成規劃，經費到位後隨即動工。

至於可容納800人的大型演藝廳，市政府已提報規劃案，爭取前瞻建設經費，包含前方與後台的空間擴增，還有相關設施的更新等，葉澤山說，6月份若能順利核定，將進行細部設計，全力推動。

葉澤山指出，未來辦公空間也將往地下室遷移，讓1樓的展覽廳得以串連，藝文界的精彩創作，有更好的發表舞台。

而迎接20週年館慶，歸仁文化中心策劃了「紅瓦揚藝」系列活動，由名家林智信的芬芳寶島創作特展揭開序曲，本週六邀請紙風車劇團的開幕表演，今天熱鬧造勢，邀請大小朋友同樂。

週六的20週年館慶開幕活動，紙風車將以「童話故事園遊會」的形式登場，還安排「深海魚歡樂劇場」，晚間則是「魔法書」的戶外大型展演，讓親子們歡樂一整天。

歸仁文化中心也規劃地方舞團接力展演、研習班成果發表，以及校園巡迴的行動美術館，還有民管音樂會…等，系列節目多元豐富，葉澤山歡迎各界共襄盛舉。

現址於1998年在當時縣長陳唐山任內完工，主要是為了均衡區域藝文生活資源所興建，原稱「南區綜合活動中心」，後來轉型「南區服務中心」，大台南升格後，改為歸仁文化中心迄今。