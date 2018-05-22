台南七股173線遊蕩犬隻多 動保處加強管控捕捉

七股區173線遊蕩犬隻追逐人車引發公安疑慮，南市動保處近期將加強以圍籬及誘捕籠等方式捕捉遊蕩犬。（南市動保處提供）

2018-05-22 16:39

〔記者王涵平／台南報導〕台南市七股區173線遊蕩犬隻追逐人車引發公安疑慮，南市動保處近期將加強管控捕捉。

動保處表示，七股地區多為私有魚塭或空曠之地，遊蕩犬警覺性高，逃竄路線多等，致捕捉困難度高。已請里鄰長協助通報並協同當地熱心愛狗人士及動物保護團體等以圍籬及誘捕籠等方式捕捉該處遊蕩犬。

針對七股地區遊蕩犬隻管制，106年捕捉55頭，107年至5月18日底已捕捉95頭（含三股地區捕捉的48頭）。流浪狗繁衍主要來自棄犬，呼籲民眾如發現棄養犬隻行為，可向動保處檢舉，如破案有50%檢舉獎金。

為落實源頭管理，動保處今年針對七股區也將辦理偏鄉家犬貓絕育、狂犬病預防注射、寵物登記三合一活動，預計6月份開始進行，主要以狂犬病疫區及偏鄉家犬貓為對象。

動保處呼籲，家中飼養犬隻應依規定植入晶片及辦理寵物登記，予以栓養或籠飼，外出需伴同等，切勿任其自由外出或遊蕩，以免違反動物保護法及其他相關法令受罰。民眾如發現流浪犬有追車咬人等危害公共安全的情形，可通報24小時專線06-2965945。