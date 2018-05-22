免費營養午餐食材把關破功？ 竹市府澄清

新竹市議員鄭正鈐質疑竹市營養午餐食材把關破功，擔心通報有問題的食材來不及下架就被學童吃下肚。（記者洪美秀攝）

2018-05-22 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員鄭正鈐今天在市議會質詢提到，市府提供免費的營養午餐，但營養午餐免費卻不美味，不僅廚餘量大，更提到市府的4章1Q機制破功，他說，桃園一家上游供應商的白蘿蔔3月底被檢驗出有農藥殘留，但市府4月3日收到通知後，9日才發文給各校，他質疑中間有空窗期，有問題的白蘿蔔恐讓學童吃下肚，要求市府做好嚴格的把關措施。

此外，鄭正鈐也說，營養午餐因是免費的，很多學童在學校幾乎不吃，原因就是不好吃，他期許市府提供免費營養午餐美意時也能兼顧美味和營養，同時也應針對學童不滿意的午餐菜色進行篩檢，不要讓營養午餐成為廚餘。

市府教育處體健科表示，竹市國中小營養午餐每個學期會進行兩次滿意度調查，各校問卷略有不同，經調查學生滿意度平均約88分或顯示滿意，也會由學生及教師填寫最喜歡及最不喜歡的午餐菜色，提供學校營養師及廠商改進參考，未來會依據問卷滿意度改善並提升午餐品質，讓學生吃得健康又滿意。

另外，有關午餐食材白蘿蔔，其檢體在今年3月26日由桃園縣大有國中午餐食材檢驗未通過標準，顯示異常，就已透過QR Code追蹤出所生產的農民，並由系統在4月3日通知全國各縣市停止使用，顯示4章1Q機制有發揮作用，此外避免異常食材運送到學校讓學生食用，市府都已進行相關的通報機制，雖無法確定食材是否為同批次，且農藥已過1週衰退期，市府仍以通訊軟體通知各校及業者，並正式函轉暫停進貨及使用疑慮產品。

而4月3日當天竹市已進貨的白蘿蔔，進貨前都經農藥殘留快篩合格，且屬於可去頭去尾去皮的食材，各校已加強3槽洗滌、川燙殺青等流程，過程都符合規定，並未有讓學童吃下有疑慮的白蘿蔔。

教育處目前有16名營養師，每天都會針對營養午餐食材進行抽驗，確保學童吃得安全健康，同時配合農委會及教育部的「4章1Q政策」，45所中、小學，都已選用國產生鮮農、畜產品，且生產地可追溯性的食材，是全國第一個百分百達標縣市，對學生午餐品質嚴格把關。