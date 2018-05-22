腸病毒新增2例重症 男嬰出生4天就染病

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明腸病毒疫情。（記者林惠琴攝）

2018-05-22 15:43

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，新增2例腸病毒重症，分別為北部男嬰與3歲女童，其中，男嬰為出生4天就染病，並出現敗血症，現仍於加護病房治療中，女童則是病情改善已出院，提醒民眾腸病毒疫情升溫中，應落實勤洗手、生病在家休息，並定期以漂白水消毒環境等防治措施。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，男嬰於4月底出生，出生4天後因活動力不佳就醫，經檢驗確認感染伊科病毒11型，現仍於加護病房治療中；3歲女童則是5月初陸續出現手足口症、疱疹性咽峽炎、嘔吐、發燒、肌抽搐及嗜睡等情形而住院，確診為腸病毒71型，所幸治療後病情改善已出院。

吳佩圜指出，經查2名個案接觸者均無腸病毒疑似症狀，不排除是由無症狀帶原者感染所致。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，上週腸病毒門急診就診共8004人次，較前一週上升18.2%，但尚未達到流行門檻11000人次。不過，今年累計7例腸病毒重症，包含克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，克沙奇A4型、克沙奇B2型及伊科病毒11型各1例，高於去年同期的2例、前年同期的6例。

今日疾管署也邀請經常分享育兒心得的「豆豆媽咪健康生活家」吳霈蓁示範腸病毒消毒方式及步驟，提醒一般環境消毒用消毒水濃度為500ppm（百萬分之一濃度）、8瓶1250CC保特瓶清水加入100CC漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染用消毒水則為1000ppm、8瓶1250CC保特瓶清水加入200 CC漂白水，環境、器具用消毒水擦拭後，靜待10分鐘還要再用清水擦拭，期間應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。