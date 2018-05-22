客家文化前進以色列 台三線生活攝影遠播國際

2018-05-22 16:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家文化前進以色列！為進一步推廣客家文化，客委會與駐外單位及以色列希伯來大學合作，舉辦「印象台三線經典客家攝影展」，將出自9位客籍攝影師之手，客家文化的日常生活型態以50張經典照片呈現，傳遞客家文化的特色呈現給國際社會。

「印象台三線經典客家攝影展」在520當天正式在希伯來大學開展，並於當地時間5月22日中午正式開幕，展覽不僅透過圖片讓國際社會體會客家文化的生活，活動也結合該校「第14屆亞洲研究雙年展」，讓世界各地前往參與研討會的學者認識客家文化。

本次展覽作品從1930年代到這兩年都有，題材也相當豐富，如早期傳統婚禮、採茶情形、野台戲、小孩生活樂趣等，皆出自包括鄧南光、邱德雲、吳金榮、謝其煚、李湞吉、葉裁、陳雲錦、梁國龍及李增昌等9位客籍攝影家的作品，充分展現台三線獨特風情。

客委會主委李永得說，這些照片原本已經在全台灣巡迴展出，偶然1位來自以色列希伯來大學的教授看到，感到非常喜歡，透過管道希望這些照片也可以移到希伯來大學展覽，因此促成這次客家語希伯來文化交流的機會。

昨在台灣的開幕活動，也邀請駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭與會，客家樂團黃子軒樂團當場先來上2首客家風情歌曲，樂器雖然簡單，但以特殊客家唱腔搭配，也讓游亞旭聽得如癡如醉。游亞旭在致詞時說，他與妻子及3名孩子在台灣生活已經3年多，他很喜歡台灣文化，也覺得客家文化很有特色。