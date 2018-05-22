5歲女童顱內出血送醫急救 阿姨、姨丈：都是「輕輕的打」

2018-05-22 15:57

〔記者陳冠備、劉曉欣、湯世名／彰化報導〕彰化縣傳出5歲女童疑遭虐待事件，女童平日由阿姨與姨丈照顧，今天早上休克送醫，地區醫院發現有顱內出血後轉送彰化基督教醫院，女童頭部遭受鈍器重擊、肛裂，不排除是遭到虐待或性侵，全身前胸後背都是新傷加舊傷，昏迷指數3，情況非常危險。

彰化縣社會處表示，女童的生母在17歲結婚生女，離婚後已經再婚，也把女童委託給自己的姊姊、姊夫，也就是由女童的阿姨與姨丈來照顧，而女童的阿姨、姨丈年紀大約20多歲，結婚後也還沒有自己的小孩，姨丈靠臨時工、資源回收維生。

社會處強調，今天上午接獲彰基通報有女童顱內出血送醫，立即通知女童的生母、阿姨與姨丈，照顧者不否認有打小孩，但強調都是「輕輕的打」，但從女童的外觀就有明顯的瘀青，懷疑照顧者所言可能並非事實。

社會處表示，女童由阿姨與姨丈來照顧，大約有1年時間，先前不曾被通報過，女童仍在彰基急救中，不放棄任何的機會與可能。

據附近鄰居表示，女童住在阿姨、姨丈的家，其家庭生活條件並不佳，姨丈平時從事撿資源回收謀生，夫妻倆人平時為人客氣，對於女童因為顱內出血送醫也深感意外。

彰基副院長周志中表示，小女童今天送到彰基，昏迷指數3到4，頭蓋骨破裂，急性硬腦膜下腔出血，蜘蛛網膜腔出血，今天手術已取出血塊，目前正在小兒加護病房，情況非常危急。

周志中強調，小女童腦出血，頭部受鈍器重擊，小女童全身都是傷，前胸後背都是新傷加舊傷，發現肛門有肛裂，不排除是遭到虐待或是性侵，仍待進一步釐清。